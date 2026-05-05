Edin Terzic wird zur kommenden Saison Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten Athletic Bilbao. Dies bestätigte der Klub am Dienstag, bereits im April hatte es Medienberichte über die bevorstehende Einigung gegeben. Terzic, früherer Erfolgscoach von Borussia Dortmund, erhält bei den Basken einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 und soll zu Beginn der neuen Saison vorgestellt werden.
Vertrag bis 2028: Terzic wird Bilbao-Trainer
Gerüchte hatte es bereits im April gegeben, nun ist alles fix: Der frühere BVB-Coach unterschreibt beim baskischen Klub.
Künftig in Bilbao: Edin Terzic
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Bei Bilbao tritt Terzic die Nachfolge von Ernesto Valverde an. Dessen Abschied zum Saisonende steht bereits seit längerer Zeit fest. Der 43 Jahre alte Terzic hatte beim BVB nach der Niederlage im Champions-League-Finale 2024 gegen Real Madrid (0:2) aufgehört. Zuletzt arbeitete er als TV-Experte und wurde immer wieder mit Klubs in Verbindung gebracht, die einen Trainer suchten.
Terzic kam 2010 als Jugendcoach zum BVB. Nach Stationen als Assistent bei Besiktas Istanbul und West Ham United kehrte er 2018 als Co-Trainer von Lucien Favre nach Dortmund zurück, nach dessen Entlassung übernahm er das Team als Chefcoach und gewann 2021 den DFB-Pokal. Danach verpflichtete der BVB Marco Rose, zur Saison 2022/23 startete Terzic seine zweite Amtszeit.