Brisante Aussagen! Vinícius Junior lässt Real Madrid zappeln

SPORT1 27.05.2026 • 16:55 Uhr Superstar Vinícius Júnior gibt in einem Interview Auskunft über seine aktuelle Situation bei Real Madrid - eine baldige Vertragsverlängerung deutet sich offenbar nicht an.

Vinícius Júnior hat in einem Interview bei CazeTV über seine Zukunft bei Real Madrid gesprochen – und Tempo aus der Debatte um eine Vertragsverlängerung genommen. „Ich habe es nicht eilig, meinen Vertrag zu verlängern“, stellte der Brasilianer klar.

Sein aktueller Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus: „Bis 2027 haben wir viel zu besprechen – Madrid mit uns, wir mit Madrid.“ Durchaus brisante Worte, lassen sie einen Verbleib doch offen. Der Superstar ließ aber auch beschwichtigende Sätze folgen.

„Der Klub ist ruhig, ich bin ruhig. Der Präsident vertraut mir – und ich ihm“, sagte der Offensivstar über Florentino Pérez. Für ihn gehe es vor allem darum, „jeden Tag“ zu leben – und den Alltag beim „besten Klub der Welt“ zu genießen.

Vinícius zeigt sich selbstkritisch

Besonders deutlich wurde Vinícius, als es um seine Bindung an die Blancos ging. „Ich habe mich nie außerhalb von Real Madrid gesehen“, erklärte er – und betonte, wie viel ihm das Kapitänsamt bedeutet: „Jetzt bin ich einer der Kapitäne – das ist sehr wichtig.“

Gleichzeitig zeigte er sich selbstkritisch: „Wir haben zwei Spielzeiten in Folge versagt. Wir dürfen nicht noch einmal scheitern.“

Neben dem Verein sprach Vinícius auch über die Selecao. Brasilien geht mit Carlo Ancelotti als Nationaltrainer in die WM, im Kader steht dabei auch Neymar. Für den Superstar bedeutet das die Rückkehr ins Aufgebot nach langer Pause.