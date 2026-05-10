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Vor Clásico: Fans des FC Barcelona attackieren eigenen Bus!

Barca-Fans attackieren eigenen Bus!

Der FC Barcelona greift im Clásico gegen Real Madrid nach dem Meistertitel - vor dem Anpfiff sorgen die eigenen Fans für ungewühnliche Vorkommnisse.
Vor dem Clasico gegen Real Madrid setzt Gavi ein klares Ziel für den FC Barcelona. Er will die magische Marke von 100 Punkten in dieser Saison erreichen.
Philipp Heinemann
Der FC Barcelona greift im Clásico gegen Real Madrid nach dem Meistertitel - vor dem Anpfiff sorgen die eigenen Fans für ungewühnliche Vorkommnisse.

Bizarre Szenen vor dem Clásico: Fans des FC Barcelona haben den Mannschaftsbus ihres eigenen Vereins attackiert – wohl aus Versehen, wie spanische Medien übereinstimmend berichten!

Auf dem Weg ins Stadion wurde der Barca-Bus mit Steinen beworfen, das belegen auch im Internet kursierende Videos. Wie die in Barcelona ansässige Zeitung Mundo Deportivo schreibt, wurde dabei eine Scheibe an der Seite des Fahrzeugs eingeworfen.

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FC Barcelona: Fans zünden Pyrofackeln

Wie es zu dem Versehen kommen konnte? Als der Bus einfuhr, zündeten diverse Fans am Straßenrand Pyrofackeln, die den eigentlich recht eindeutig dem FC Barcelona zuzuordnenden Bus in roten Rauch hüllten.

Allerdings: Auch der Real-Bus kam letztlich nicht unbeschädigt im Stadion an, auch hier wurde eine Scheibe zertrümmert.

Barca kann im Duell mit Erzrivale Real Madrid (21 Uhr im LIVETICKER) die entscheidenden Punkte zur Meisterschaft holen – erstmals in der langen Geschichte der prestigeträchtigen Partie könnte der Titel im Clásico vergeben werden.

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