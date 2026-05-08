Vor Clásico: Mbappé und Tchouaméni im Real-Training

SID 08.05.2026 • 16:52 Uhr Kylian Mbappé und Aurélien Tchouaméni sind mit Real Madrid in die finale Vorbereitung auf den Clásico gegen den FC Barcelona eingestiegen. Dort kann die Entscheidung um den Meistertitel fallen.

Mit Stürmerstar Kylian Mbappé und Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni ist Real Madrid in die finale Vorbereitung auf das Liga-Topspiel am Sonntag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Barcelona eingestiegen.

Wie der Klub mitteilte, kehrte Mbappé nach zehntägiger Oberschenkelverletzung zurück, Tchouaméni stand trotz der Auseinandersetzung mit Federico Valverde am Donnerstag auf dem Trainingsplatz.

Real: Heftiger Ärger vor dem Clásico

Spanische Medien berichteten, dass der Vizekapitän während eines Streits mit Tchouaméni eine Kopfverletzung erlitten hatte. Valverde, der laut Real bis zu zwei Wochen pausieren muss, räumte jedoch größere Spekulationen aus dem Weg. Er sprach davon, „versehentlich gegen einen Tisch“ gestoßen zu sein.

„Zu keinem Zeitpunkt hat mich mein Teamkollege geschlagen, und ich habe ihn auch nicht geschlagen“, sagte der Uruguayer. Ein Disziplinarverfahren gegen beide Spieler wurde dennoch eingeleitet.