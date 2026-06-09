100 Millionen Euro! Real Madrid fixiert gigantischen Deal

Real Madrid hat die Partnerschaft mit Emirates bis 2031 verlängert. Damit bleibt die Fluggesellschaft weiter Hauptsponsor des Klubs – und der Deal wird zur langlebigsten Trikot-Partnerschaft der LaLiga-Historie.
Real fixiert gigantischen Deal
Das Unternehmen aus Dubai ist seit 2011 Sponsor von Real Madrid und seit 2013 Hauptsponsor. Das Logo der Fluggesellschaft wird weiterhin auf den Trikots, der Trainingskleidung und der Kleidung des Trainerstabs zu sehen sein.
Real kassiert rund 100 Millionen Euro
In der Mitteilung des Vereins ist von einem „wichtigen Meilenstein“ die Rede. Finanziell ist das Paket ein echtes Schwergewicht. Laut der spanischen Zeitung As brachte der Vertrag den Königlichen etwa 70 bis 80 Millionen Euro ein, doch mit dem neuen Vertrag sollen die Königlichen nun sogar rund 100 Millionen Euro für das Trikotsponsoring erhalten.
Neu ist auch die noch umfänglichere Zusammenarbeit. Emirates wird laut Vereinsmitteilung auch im Basketball bis 2031 als offizieller Hauptsponsor auftreten. Dazu kommen Markenrechte und Sichtbarkeit im Bernabéu. Auch die Nachwuchsteams sind in die Kooperation eingebunden.
Klubpräsident Florentino Pérez, der gerade erst wiedergewählte wurde und in seine achte Amtszeit geht, sagte: „Diese Vereinbarung ist eine Partnerschaft, die das Ergebnis einer sehr besonderen Beziehung ist, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Wir waren und sind weiterhin gemeinsam in einer der erfolgreichsten Epochen unserer Geschichte.“
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