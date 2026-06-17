Ablösefrei: Real verpflichtet City-Kapitän Silva

SID 17.06.2026 • 11:29 Uhr Der Portugiese kommt nach dem Ende seines Vertrags in Manchester ablösefrei nach Madrid.

Real Madrid rüstet unter Trainer-Rückkehrer José Mourinho weiter auf. Nach der Verpflichtung des spanischen Fußball-Nationalspielers Marc Cucurella gaben die Königlichen am Mittwoch auch den Transfer von Bernardo Silva bekannt. Der Portugiese wechselt ablösefrei von Manchester City zu Spaniens Rekordmeister, bei dem er einen Kontrakt bis Sommer 2028 erhält.

Silva spielte seit 2017 für die Citizens, sein Vertrag läuft zum Monatsende aus. In der abgelaufenen Saison war der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler Kapitän der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola. Insgesamt bestritt Silva 460 Pflichtspiele für City. Mit Portugal steigt Silva am Mittwoch (19.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in der Gruppe K gegen die DR Kongo ins WM-Turnier ein.