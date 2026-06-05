Jetzt soll auch Klopp zu Real - irrer Plan mit Legende Raúl!

Philipp Heinemann 05.06.2026 • 23:14 Uhr Der Wahlkampf bei Real Madrid liefert verlässlich spektakuläre Schlagzeilen - jetzt fällt auch der Name Jürgen Klopp.

Es geht munter weiter im Wahlkampf von Real Madrid: Nach erstaunlichen Ansagen zu Erling Haaland, Rodri und Michael Olise fällt nun der nächste ganz große Name: Jürgen Klopp!

Enrique Riquelme, Herausforderer von Präsident Florentino Pérez, kündigte an, den Deutschen im Falle seines Wahlsiegs verpflichten zu wollen.

Der Geschäftsmann, der die von Pérez geplante Verpflichtung von José Mourinho ablehnt, erklärte in einem Statement zu seiner Trainer-Entscheidung: „Wir sprechen von einem der besten Trainer unserer Zeit. Vor allem aber sprechen wir von einer Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, Real Madrid jene Wettbewerbsintensität, jenen täglichen Anspruch, jene Professionalität, jene Leistungsorientierung, jene Geschlossenheit in der Kabine und jene Freude an der gut gemachten Arbeit zurückzugeben, die stets die großen Epochen unserer Geschichte geprägt haben. Dieser Trainer ist Jürgen Klopp.“

Eine Real-Legende soll Klopp nach Madrid locken

Ihm sei bewusst, dass Klopp eine Rückkehr auf die Trainerbank wiederholt abgelehnt habe: „Genau aus diesem Grund glauben wir, dass Real Madrid vor einer ganz anderen Herausforderung steht. Denn es gibt viele großartige Vereine, aber es gibt nur ein Real Madrid.“

Eine Einigung mit Klopp gibt es demnach noch nicht. Aber als Real-Präsident wolle er sich mit „den Besten“ umgeben. Sein auserkorener Sportdirektor, die Madrid-Legende Raúl, soll bei Klopp die Fäden ziehen.

Riquelme erklärte: „Sollten mir die Mitglieder an diesem Sonntag ihr Vertrauen aussprechen, wird Raúl González Blanco am kommenden Montag, dem 8. Juni, Kontakt zu Jürgen Klopp aufnehmen, um ihm unser sportliches Projekt persönlich vorzustellen und ihm unseren Wunsch zu übermitteln, dass er von der Trainerbank aus eine neue Ära für Real Madrid einleitet.“