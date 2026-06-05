Kandidat Riquelme will Klopp als Real-Trainer

SID 05.06.2026 • 23:00 Uhr Er werde nach einer erfolgreichen Wahl das Gespräch mit Klopp suchen, sagte Riquelme.

Enrique Riquelme will nach einer Wahl zum Präsidenten von Real Madrid Jürgen Klopp zum Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters machen. Das bestätigte das Wahlkampfteam des 37-Jährigen in einer Mitteilung. Real brauche einen Coach, der „Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit“ zurückbringe, heißt es in dem Schreiben, das mit den Worten endet: „Dieser Trainer ist Jürgen Klopp.“

Riquelme werde nach einer erfolgreichen Wahl zusammen mit dem designierten Sportdirektor Raúl das Gespräch mit Klopp suchen, heißt es weiter. Riquelme tritt am Sonntag gegen Amtsinhaber Florentino Pérez an. Beide Kandidaten hatten zuletzt im Werben um Stimmen immer wieder prominente Neuzugänge versprochen. Der bevorzugte Trainer von Pérez ist José Mourinho.