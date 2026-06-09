Mourinhos Rückkehr zu Real perfekt

Die Rückkehr von José Mourinho als Trainer zu Real Madrid ist perfekt. Wie Mourinhos bisheriger Verein Benfica Lissabon am Dienstagabend bekannt gab, zahlt der spanische Fußball-Rekordmeister 15 Millionen Euro Ablöse für den 63-Jährigen. Mourinho habe dem Wechsel laut der Mitteilung zugestimmt.

Eine Bestätigung der Königlichen gab es zunächst nicht. Florentino Pérez hatte nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten aber bereits angekündigt, dass Mourinho wieder Trainer werde. Zudem hatte sich Real am Dienstag von Coach Álvaro Arbeloa getrennt und damit den Weg für eine Rückkehr Mourinhos endgültig frei gemacht. Der Portugiese hatte den Rekordsieger der Champions League bereits von 2010 bis 2013 trainiert.