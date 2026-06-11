Genau 40 Minuten vor WM-Anpfiff wird es offiziell!

Rund 40 Minuten vor Anpfiff des ersten WM-Spiels macht Real Madrid die längst erwartete – aber dennoch spektakuläre Rückkehr – offiziell perfekt: José Mourinho ist wieder Trainer der Königlichen.
Real macht es offiziell!
Der Portugiese wechselt für eine Ablöse von 15 Millionen Euro von Benfica Lissabon in die spanische Hauptstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Am 13. Juli soll er die Arbeit aufnehmen.
Die Madrilenen gaben außerdem die neuerliche Wahl von Präsident Florentino Pérez offiziell bekannt, die seit Auszählung der Stimmen am Sonntag schon feststand.
Mourinho holte bisher drei Titel mit Real
Pérez hatte Mourinho bereits im Wahlkampf angekündigt, seine Entscheidung in der Trainerfrage war schon vor einiger Zeit gefallen.
Mourinho hatte den Rekordsieger der Champions League bereits von 2010 bis 2013 trainiert, damals gewann er je einmal die spanische Meisterschaft, den Pokal und den nationalen Supercup.
„The Special One“ beerbte den glücklosen Álvaro Arbeloa, der während der zweiten titellosen Saison in Folge Xabi Alonso abgelöst hatte.
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