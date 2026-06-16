Real Madrid: Rüdiger klärt seine Zukunft

Antonio Rüdiger hat einen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben. Wie die Königlichen am Dienstag in einer bemerkenswert knappen Mitteilung verkündeten, verlängerte der Innenverteidiger seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2027.
Real verkündet Rüdiger-Entscheidung
In der vergangenen Saison absolvierte Rüdiger, der derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft die WM in Nordamerika bestreitet, wegen Verletzungen nur 18 Ligaspiele für Real. Wenn er fit war, war der Innenverteidiger jedoch auch gesetzt.
Bei Real gesetzt, im DFB-Team nur zweite Wahl
Anders sieht es bei Bundestrainer Julian Nagelsmann aus: Rüdiger, 83-maliger Nationalspieler, ist beim DFB-Team aktuell erster Ersatz für die Stamm-Innenverteidiger Jonathan Tah (Bayern München) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Gegen Curacao (7:1) zum WM-Auftakt wurde er in der 73. Minute eingewechselt.
Nach dem Spiel sendete der 33-Jährige eine deutliche Botschaft: „Meine Rolle ist so – und ich akzeptiere und respektiere sie“, sagte Rüdiger im Gespräch mit dem spanischen Ableger von DAZN. Dazu betonte er: „Am Ende ist das Wichtigste das Team“ – und seine Erfahrung könne helfen, „die Leute zu unterstützen“.
Rüdiger war im Sommer 2022 vom FC Chelsea in die spanische Hauptstadt gewechselt. Für Real bestritt der Routinier seitdem 182 Spiele und gewann unter anderem einmal die Champions League sowie den Meistertitel.
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