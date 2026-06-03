Real: Perez und Herausforderer Riquelme überbieten sich

SID 04.06.2026 • 00:21 Uhr Florentino Perez will Trainer Jose Mourinho zurückholen und Ibrahima Konaté verpflichten - sein Herausforderer hält forsch dagegen.

Amtsinhaber Florentino Perez lockt mit Ibrahima Konaté und Jose Mourinho, sein Konkurrent Enrique Riquelme verspricht gar die Verpflichtung von Erling Haaland und Rodri. Vor den Präsidentschaftswahlen von Real Madrid überbieten sich die beiden Kandidaten mit „Geschenken“ für eine erfolgreiche Zukunft. Am Sonntag soll die Wahl stattfinden.

Perez, der für die außerordentliche Wahl mit einer konfusen Pressekonferenz gesorgt hatte, wird offensichtlich den früheren Real-Coach Mourinho als Nachfolger von Álvaro Arbeloa zurückholen. Ein Video, das den 63-jährigen Mourinho in einem Real-Shirt zeigt, veröffentlichte Perez. Der Portugiese sagt dort schlicht „ja“. Überdies möchte der Amtsinhaber den früheren Bundesligaprofi Konaté nach Madrid holen. Sofern er gewählt würde, käme der ablösefreie Innenverteidiger nach dem Abschied vom FC Liverpool zum spanischen Fußball-Rekordmeister.

Sein Herausforderer Riquelme gab sich mit ablösefreien Verpflichtungen nicht zufrieden. Von Manchester City wolle er Stürmerstar Haaland holen, denn dieser habe den Wunsch, zu Real zu kommen, sagte er bei Antena 3. Und Mittelfeldspieler Rodri „hat einen Vertrag bei Manchester City, den wir respektieren müssen. Wir würden aber bereits am Montag Gespräche aufnehmen.“