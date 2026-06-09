Real trennt sich von Arbeloa – Weg frei für Mourinho

SID 09.06.2026 • 20:21 Uhr Spaniens Rekordmeister macht die Trennung von Trainer Álvaro Arbeloa offiziell. Folgt nun José Mourinho?

Real Madrid hat sich von Trainer Álvaro Arbeloa getrennt. Das gaben die Königlichen am Dienstag bekannt. Der Spanier war im Januar auf den entlassenen Xabi Alonso gefolgt, die zweite titellose Saison nacheinander konnte er aber nicht verhindern. Arbeloas Vertrag hatte noch bis Sommer 2027 Gültigkeit.

„Real Madrid ist Álvaro Arbeloa zutiefst dankbar, der während seiner gesamten Karriere im Verein, seit seinem Eintritt in unsere Akademie, stets Loyalität, Engagement und Professionalität bewiesen hat“, hieß es in der Mitteilung Reals: „Seine Persönlichkeit ist ein wahres Vorbild für die Werte unseres Vereins.“

Arbeloa stand als Spieler lange für den spanischen Rekordmeister auf dem Platz. Anschließend arbeitete sich der Weltmeister von 2010 aus der Jugend zum Trainer der ersten Mannschaft hoch. In La Liga belegte Arbeloa Platz zwei hinter Erzrivale FC Barcelona, in der Champions League setzte es das Aus im Viertelfinale gegen Bayern München.