Spanien: Stürmer Mir zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt

SID 15.06.2026 • 15:39 Uhr Rafa Mir wurde zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil gegen den Stürmer vom FC Elche ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Der spanische Fußballprofi Rafa Mir (28) vom FC Elche ist von der Vierten Strafkammer von Valencia zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde am Montag vom Obersten Gericht der Autonomen Gemeinschaft Valencia bestätigt, ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Mir und sein Freund Pablo Jara, ebenfalls Fußballer, sollen im September 2024 nach einem Diskobesuch zwei Frauen in seine Villa im Nobelvorort Bétera mitgenommen haben. Dort soll es zu Vergewaltigung und Körperverletzung gekommen sein.

Mir schaffte mit Elche den Klassenerhalt

Neben der Haftstrafe muss Mir 64.000 Euro Schmerzensgeld an die Opfer zahlen. Sein Freund erhielt eine Strafe von zweieinhalb Jahren Haft sowie eine Geldstrafe von 6280 Euro.