LaLiga: Spanischer Traditionsklub landet Aufstiegscoup

Dominik Hager 21.06.2026 • 09:25 Uhr Der spanische Traditionsklub FC Málaga ist nach acht Jahren Abstinenz wieder erstklassig. Im entscheidenden Playoff-Duell gegen Almeria reicht ein knapper Sieg.

Während alle Augen auf die WM 2026 gerichtet sind, hat sich der spanische Traditionsklub FC Málaga nach acht Jahren Abstinenz in die spanische LaLiga zurückgekämpft. Im Playoff-Finale, der sogenannten LaLiga Hypermotion, gewannen die Südspanier mit 2:1 bei UD Almeria und stehen somit als vierter Aufsteiger fest.

Mit Racing Santander und Deportivo La Coruna hatten bereits zwei namhafte Klubs nach Ablauf der regulären Saison das Aufstiegsticket gebucht. Die Teams von Platz drei bis Platz sechs der Segunda División spielten den letzten Aufsteiger aus. Málaga setzte sich zunächst gegen Las Palmas durch (1:0 und 1:1) und behielt nach dem 0:0 zu Hause im Rückspiel auswärts bei Almeria knapp die Oberhand.

Málaga muss nach 2:0-Führung zittern

Bis zum erlösenden Moment des Aufstiegs war jedoch reichlich Drama geboten. Málaga-Innenverteidiger Diego Murillo verletzte sich anfangs der zweiten Halbzeit und weinte bittere Tränen. In der 65. Minute patzte dann jedoch Federico Bonini schwer, was dazu führte, dass Mittelstürmer Chupete das wichtige 1:0 für Málaga erzielte. Nur wenige Minuten später sorgte David Larrubia Romano für das 2:0.

Almeria gab sich jedoch nicht auf und sorgte durch einen Treffer von Léo Baptistao in der 76. Minute für neue Spannung. In einer turbulenten Schlussphase vergab Baptistao die ganz große Chance, einen Doppelpack zu schnüren und damit die Verlängerung zu erzwingen.

Zwei Platzverweise in der Nachspielzeit

In der vierten Minute der Nachspielzeit schwächten sich die Gastgeber selbst, indem Thalys im Rahmen einer Rangelei an der Eckfahne die Nerven verlor, zwei Gegenspieler stieß und folgerichtig mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde. Kurz darauf musste jedoch auch Málaga-Profi Aaron Ochoa vorzeitig vom Platz, weil er durch ein taktisches Foul im Mittelfeld die Ampelkarte sah.

Am 2:1-Endstand konnte Almeria aber auch in der Schlusssequenz bei zehn gegen zehn nichts mehr ändern.

Der FC Málaga ist das dritte spanische Team in vier Jahren, das sich nach Platz vier in der Endtabelle der zweiten Spielklasse das Ticket für das Oberhaus sichern konnte. Ob das Team nun aber an alte Glanzzeiten anschließen kann, muss sich erst einmal zeigen.

Málaga lieferte sich legendäre Champions-League-Schlacht mit Dortmund

Ihre beste Phase hatten die Südspanier Anfang der 2010er-Jahre. 2011/12 qualifizierte sich Málaga als Tabellenvierter für die Champions League. In dieser machte Malága auch eine gute Figur und lieferte dem BVB im Viertelfinale einen harten Kampf. Alles sah nach einem Halbfinaleinzug für Málaga aus, ehe Marco Reus und Felipe Santana den Spieß mit zwei Treffern in der Nachspielzeit noch drehten.