"War bei 220 km/h": James scherzt über Raser-Delikt

James Rodríguez rollt seine Karriere in der Netflix-Miniserie „James.“ noch einmal auf. Der 34-Jährige, der aktuell bei Minnesota United in der MLS unter Vertrag steht, blickt dabei unter anderem auf eine seiner größten Schlagzeilen zurück. Gemeint ist die spektakuläre Verfolgungsfahrt, die ihn damals bis ins Trainingszentrum von Real Madrid brachte.
James scherzt über Raser-Delikt
Am 1. Januar 2016 wurde der Kolumbianer in einem Audi R8 auf der Madrider Stadtautobahn M-40 von Beamten der spanischen Nationalpolizei registriert. Laut damaligen Berichten war er in einem auf 90 km/h begrenzten Abschnitt mit mehr als 200 km/h unterwegs. Als die Polizisten ihn mit Licht- und Tonsignalen zum Anhalten aufforderten, setzte James seine Fahrt fort.
Erst an der Einfahrt zur Ciudad Deportiva in Valdebebas, dem Trainingsgelände von Real, endete die Verfolgung und die Beamten mussten Kontakt zur Sicherheitsleitung aufnehmen. Wochen später bestätigte die Regierungsdelegation in Madrid eine Geldbuße in Höhe von 10.400 Euro. Die Sanktion wurde als Höchststrafe für eine schwere Ordnungswidrigkeit wegen Ungehorsams gegenüber der Autorität eingestuft.
James: Aus Ernst ein Witz
Vor der Kamera nimmt James die Sache mit Humor und widerspricht den damals kursierenden Zahlen. „Ich war bei 220 km/h“, sagt er lachend. Dann schiebt er nach: „Lüge, ich war bei 180.“ Damit liefert er seine eigene Version zu einer Szene, die sich ins Gedächtnis vieler Fans eingebrannt hat.
Kurios: Besonders hängen geblieben ist dem früheren Star des FC Bayern dabei weniger die Strafe als der Spott im eigenen Team. Als er kurz vor dem Klub die Polizei bemerkte, habe er nur gedacht: „Nein …“ Danach sei er zum Meme geworden – „vier Tage am Stück“ sei er in der Kabine der Witz gewesen.
Damals wurde auch berichtet, dass James den Beamten mehrere Erklärungen nannte – von Zeitdruck bis zur Angst vor einem Überfall. Unterm Strich blieb aber entscheidend, dass er nicht anhielt, obwohl die Polizei ihn stoppen wollte. Genau darauf bezog sich auch die Geldbuße über 10.400 Euro.
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