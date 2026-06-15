Der Wechsel des spanischen Fußball-Nationalspielers Marc Cucurella zu Real Madrid ist perfekt. Wie der spanische Rekordmeister am Montag bekannt gab, kommt Cucurella, Reizfigur bei Deutschlands EM-Aus 2024, vom FC Chelsea und erhält einen Vertrag bis Sommer 2032. Laut Medienberichten überweist Real 60 Millionen Euro an die Londoner.
Wechsel perfekt: Real Madrid holt Cucurella
Cucurella hatte jüngst noch betont, sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Xabi Alonso beim FC Chelsea zu freuen. Das Angebot aus Madrid ließ den 27-Jährigen aber offenbar umdenken.
Auch Atlético Madrid, der FC Barcelona und Manchester City sollen an Cucurella interessiert gewesen sein. Sein Vertrag bei Chelsea lief noch bis 2029, er war 2022 von Brighton & Hove Albion nach London gewechselt.
In Deutschland ist er vor allem wegen seines Handspiels im EM-Viertelfinale vor zwei Jahren bekannt. Beim Stand von 1:1 in der Verlängerung hatte Cucurella im Strafraum einen Schuss von Jamal Musiala mit der Hand geblockt. Ein Elfmeterpfiff blieb aus, Spanien gewann letztlich 2:1.
Derzeit befindet sich Cucurella mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Am Montag trifft der Europameister zum Auftakt in Atlanta (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf Turnierneuling Kap Verde.