Barca-Präsident Laporta wegen Herzrhythmusstörungen behandelt

SID 28.07.2026 • 21:20 Uhr Wegen einer Herzrhythmusstörung muss sich der 64-Jährige im Krankenhaus behandeln lassen. Der Präsident gibt später Entwarnung.

Wegen einer Herzrhythmusstörung ist Präsident Joan Laporta vom spanischen Fußballmeister FC Barcelona kurzzeitig im Krankenhaus behandelt worden. Das gab der 64-Jährige am Dienstag bekannt und sorgte zugleich für Entwarnung. „Alles ist gut verlaufen. Meine Herzrhythmusstörung wurde behoben. Mein Herz schlägt wieder regelmäßig“, schrieb er auf Instagram.

Wegen der Beschwerden hatte sich Laporta, der Mitte Mai als Präsident wiedergewählt worden war, in das Privatkrankenhaus Hospital de Barcelona begeben. Wie Laporta in seinem Statement erklärte, habe er sich dann auf Empfehlung der behandelnden Kardiologen dort einem Eingriff unterzogen.