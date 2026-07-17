Ex-BVB-Star findet neuen Klub

SID 18.07.2026 • 00:02 Uhr Nach seinem Abschied aus Marseille heuert Pierre-Emerick Aubameyang bei einem Aufsteiger an.

Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang setzt seine Karriere in Spanien bei Deportivo A Coruña fort.

Wie der Aufsteiger am Freitag bekannt gab, verlässt der 37-Jährige Olympique Marseille und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

„Seine Laufbahn zeugt von einer außergewöhnlichen Konstanz auf höchstem Niveau“, schrieb Deportivo in einer Mitteilung.

Aubameyang zuletzt in Frankreich aktiv

Der Klub, der in der abgelaufenen Saison nach acht Jahren in die erste spanische Liga zurückgekehrt war, gewinne „einen Stürmer von weltweit anerkanntem Renommee, dessen Erfahrung, Torjägerqualitäten und Führungsstärke“ den Klub bereichern würden.