FC Barcelona: Große Sorgen um Frenkie de Jong?

Philipp Heinemann 15.07.2026 • 21:13 Uhr Der FC Barcelona macht sich offenbar große Sorgen um seinen Mittelfeldspieler Frenkie de Jong. Fällt der Niederländer monatelang aus?

Dem niederländischen Mittelfeldspieler Frenkie de Jong droht womöglich eine lange Zwangspause. Wie die Marca in Spanien berichtet, hat sich der Profi des FC Barcelona eine „schwere Knieverletzung“ zugezogen.

Eine definitive Diagnose liege zwar noch nicht vor – im Klub mehren sich aber offenbar die Sorgen, dass der 29-Jährige bis zu vier Monate lang aussetzen muss. Sogar eine Operation soll im Raum stehen.

De Jong vom Verletzungspech verfolgt

De Jong war mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale gegen Marokko ausgeschieden. Er war dabei ausgewechselt worden, von einer ernsthaften Verletzung war zunächst allerdings keine Rede.