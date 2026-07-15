FC Barcelona: Große Sorgen um Frenkie de Jong?

Dem niederländischen Mittelfeldspieler Frenkie de Jong droht womöglich eine lange Zwangspause. Wie die Marca in Spanien berichtet, hat sich der Profi des FC Barcelona eine „schwere Knieverletzung“ zugezogen.
Große Sorgen um Barca-Star?
Eine definitive Diagnose liege zwar noch nicht vor – im Klub mehren sich aber offenbar die Sorgen, dass der 29-Jährige bis zu vier Monate lang aussetzen muss. Sogar eine Operation soll im Raum stehen.
De Jong vom Verletzungspech verfolgt
De Jong war mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale gegen Marokko ausgeschieden. Er war dabei ausgewechselt worden, von einer ernsthaften Verletzung war zunächst allerdings keine Rede.
De Jong musste auch in der vergangenen Saison einige Verletzungen wegstecken. Besonders hart traf es den anfälligen Nationalspieler in der Spielzeit 2023/24, als er wegen Knöchelverletzungen fast 200 Tage lang ausfiel.
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