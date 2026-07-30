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FC Barcelona: Rashford verabschiedet sich

Barca-Star verabschiedet sich

Marcus Rashford und der FC Barcelona gehen getrennte Wege. Zum Abschied meldet sich der englische Nationalspieler in den sozialen Medien zu Wort.
Der Wechsel von Marcus Rashford zum FC Barcelona ist perfekt. Der Engländer verrät, dass er eigentlich schon früher zu den Katalanen kommen wollte.
Maximilian Lotz
Marcus Rashford und der FC Barcelona gehen getrennte Wege. Zum Abschied meldet sich der englische Nationalspieler in den sozialen Medien zu Wort.

Die Zeichen standen bereits auf Trennung, nun hat sich Marcus Rashford in den sozialen Medien vom FC Barcelona verabschiedet.

„Ich bin allen im Klub sehr dankbar dafür, dass sie meine Zeit hier zu einer so positiven und unvergesslichen Erfahrung gemacht haben. Ich habe jeden Moment genossen und werde viele besondere Erinnerungen mitnehmen“, schrieb Rashford bei Instagram und postete ein Bild seines Trikots mit der Nummer 14.

Rashford verabschiedet sich: „Visca el Barca“

Er wünsche dem Verein und seinen Fans viel Glück und Erfolg in der kommenden Saison, ergänzte der englische Nationalspieler und schloss sein Statement mit dem Schlachtruf: „Visca el Barca.“

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Rashford war in der vergangenen Saison von Manchester United an die Katalanen verliehen. Bei den Red Devils besitzt der 28 Jahre alte Angreifer noch einen Vertrag bis 2028.

Barca verzichtet auf Kaufoption

Im Team von Trainer Hansi Flick hatte Rashford in der abgelaufenen Saison durchaus überzeugen können. In 49 Spielen gelangen ihm jeweils 14 Tore und Assists.

Die Frist für die im Rahmen des Leihgeschäfts vereinbarte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro ließ Barca allerdings Mitte Juni verstreichen.

Als Verstärkung für die Offensive verpflichtete Barca Rashfords Nationalmannschaftskollege Anthony Gordon für 80 Millionen Euro von Newcastle United.

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