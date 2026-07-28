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Herzrhythmusstörung: Kurze Sorge um Barca-Präsident

Kurze Sorge um Barca-Präsident

Joan Laporta musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Der Präsident des FC Barcelona gab später Entwarnung.
Bei der Schlammschlacht rund um Barca-Präsident Joan Laporta hat auch Hansi Flick einen Teil der Kritik abbekommen. Das sei jedoch nicht fair dem Trainer gegenüber, meint der Präsident.
SID
Joan Laporta musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Der Präsident des FC Barcelona gab später Entwarnung.

Wegen einer Herzrhythmusstörung ist Präsident Joan Laporta vom spanischen Fußballmeister FC Barcelona kurzzeitig im Krankenhaus behandelt worden. Das gab der 64-Jährige am Dienstag bekannt und sorgte zugleich für Entwarnung. „Alles ist gut verlaufen. Meine Herzrhythmusstörung wurde behoben. Mein Herz schlägt wieder regelmäßig“, schrieb er auf Instagram.

Wegen der Beschwerden hatte sich Laporta, der Mitte Mai als Präsident wiedergewählt worden war, in das Privatkrankenhaus Hospital de Barcelona begeben. Wie Laporta in seinem Statement erklärte, habe er sich dann auf Empfehlung der behandelnden Kardiologen dort einem Eingriff unterzogen.

Die gesundheitlichen Probleme am Herzen halten Laporta nun davon ab, der Mannschaft im Trainingslager einen Besuch abzustatten. Das Team des deutschen Trainers Hansi Flick weilt derzeit im St. George’s Park im englischen Birmingham, um sich auf die in rund drei Wochen beginnende Saison vorzubereiten.

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