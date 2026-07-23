Medien: Weltmeister Rodri zu Real Madrid?

SID 23.07.2026 • 10:39 Uhr Die Königlichen wollen offenbar Rodri verpflichten. Es gibt allerdings widersprüchliche Berichte.

Der Weltmeister-Kapitän bald ein „Königlicher“? Offenbar ist Real Madrid an einer Verpflichtung von Rodri interessiert.

Nach Berichten verschiedener Medien soll Real intensiv um den 30 Jahre alten Mittelfeldspieler werben, der noch bis 2027 bei Manchester City unter Vertrag steht und dort nach Wunsch des Klubs verlängern soll.

Sky Sport berichtete bereits von einem Treffen in der Nähe von Madrid zwischen Vertretern der Königlichen und den Beratern von Rodri, der bei der WM zum besten Spieler des Turniers gekürt worden war.

70 Millionen für Rodri?

Laut Radio Marca stand gar eine Einigung schon kurz bevor. Von einem Vertrag bis 2030 ist die Rede. Rodri soll nach sieben Jahren in England eine Rückkehr in die Heimat forcieren, heißt es. 70 Millionen Euro wird als mögliche Ablöse genannt.

Allerdings gab es am Donnerstag in Spanien auch Meldungen, wonach ein Transfer im Klub von Kylian Mbappé nicht überall auf Zustimmung stoße. AS schreibt, dass der spanische Nationalspieler bei Real zwar weiterhin höchste Wertschätzung genieße, aber alle Gerüchte der vergangenen Tage konstruiert seien. Außerdem passe Rodri nicht unbedingt in das Profil, das der neue Trainer José Mourinho für das Mittelfeld suche.

Dabei besteht nach zwei frustrierenden Spielzeiten ohne großen Titel bei den erfolgsverwöhnten Madrilenen gerade im Mittelfeld großer Bedarf. Der Abgang von Toni Kroos vor zwei Jahren wirkt immer noch nach.

Rodri mit Verletzungsproblemen

Rodri scheint genau der richtige Spieler, um die Lücke wieder zu schließen. Allerdings war der bei der WM überragende Profi seit einer schweren Knieverletzung im September 2024 immer wieder von körperlichen Problemen ausgebremst worden.