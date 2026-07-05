Nächster Neuer für Mourinho: Real verpflichtet Dumfries

SID 05.07.2026 • 13:00 Uhr Der Niederländer ist bereits der dritte neue Verteidiger bei den Königlichen.

José Mourinho baut weiter an einer neuen Abwehr bei Real Madrid. Nach Linksverteidiger Marc Cucurella (FC Chelsea) und Innenverteidiger Ibrahima Konaté (FC Liverpool) wechselt auch Rechtsverteidiger Denzel Dumfries (Inter Mailand) zu den Königlichen. Der niederländische Nationalspieler unterschrieb in Madrid einen Vertrag bis Sommer 2030. Dumfries (30) soll Real 20 Millionen Euro kosten, die laut spanischen Medienberichten festgeschrieben waren.

In Madrid ersetzt Dumfries den früheren Kapitän Daniel Carvajal, der den Verein mit 26 Profi-Titeln ebenso wie David Alaba verlässt. In der Viererkette tritt Dumfries in Konkurrenz zum Engländer Trent Alexander-Arnold. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada war Dumfries mit den Niederlanden im Sechzehntelfinale gegen Marokko ausgeschieden. Vor seiner Zeit bei Inter (ab 2021) hatte er in seiner Heimat bei Sparta Rotterdam, SC Heerenveen und PSV Eindhoven gespielt.