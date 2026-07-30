Real Madrid tauscht offenbar Stürmer aus - ein Millionen-Deal fix!

Real Madrid hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den Stürmer Carlos Espí für sich gewonnen. Wie die Königlichen bekannt gaben, erhält der 21-Jährige von UD Levante einen Vertrag bis 2031.
Offiziell: Real holt neuen Stürmer
Levante und Real Madrid einigen sich auf Transfer von Carlos Espí - ein anderer Deal steht offenbar kurz bevor.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge aktivierte Real eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro, um den auch in England begehrten Spieler zu verpflichten.
Real Madrid tauscht offenbar Stürmer aus
Für Levante ist es die größte Ablöse eines in der Cantera Granota ausgebildeten Spielers in der Klubgeschichte. In 66 Spielen kam Espí auf 20 Tore für seinen bisherigen Verein.
Noch nicht bestätigt ist derweil der offenbar bevorstehende Real-Abgang von Angreifer Gonzalo García. Der 22-Jährige wechselt laut Transferexperte Fabrizio Romano für mindestens 40 Millionen Euro zum FC Fulham.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach