Real Madrid tauscht offenbar Stürmer aus - ein Millionen-Deal fix!

SPORT1 30.07.2026 • 23:17 Uhr Levante und Real Madrid einigen sich auf Transfer von Carlos Espí - ein anderer Deal steht offenbar kurz bevor.

Real Madrid hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den Stürmer Carlos Espí für sich gewonnen. Wie die Königlichen bekannt gaben, erhält der 21-Jährige von UD Levante einen Vertrag bis 2031.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge aktivierte Real eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro, um den auch in England begehrten Spieler zu verpflichten.

Real Madrid tauscht offenbar Stürmer aus

Für Levante ist es die größte Ablöse eines in der Cantera Granota ausgebildeten Spielers in der Klubgeschichte. In 66 Spielen kam Espí auf 20 Tore für seinen bisherigen Verein.