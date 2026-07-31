Real Madrid verkündet Abgang

Real Madrid hat den Abgang von Víctor Valdepeñas zur AC Florenz offiziell bestätigt. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, zahlen die Italiener acht Millionen Euro Ablöse.
Real verkündet Abgang
Real Madrid lässt ein Talent ziehen. Víctor Valdepeñas wagt den Schritt nach Italien zur AC Florenz.
Der Innenverteidiger feierte in der vergangenen Saison unter Ex-Trainer Xabi Alonso sein Profidebüt für die Königlichen im Spiel gegen Alavés. Nach SPORT1-Informationen war auch Eintracht Frankfurt an dem 19-Jährigen interessiert. Nun zieht es den spanischen Juniorennationalspieler aber nach Italien.
„Real Madrid C. F. und die ACF Fiorentina haben sich auf den Transfer unseres Spielers Víctor Valdepeñas geeinigt. Valdepeñas kam 2018 im Alter von nur 11 Jahren zu Real Madrid und war sechs Saisons Teil unserer Jugend“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.
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