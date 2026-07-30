Real-Star verletzt: Erster Rückschlag für Mourinho

SPORT1 30.07.2026 • 21:10 Uhr Raúl Asencio erleidet in der Real-Vorbereitung eine Muskelverletzung. Der Innenverteidiger fällt vier bis sechs Wochen lang aus.

Real Madrid muss in der Vorbereitung unter dem neuen Trainer José Mourinho den ersten Rückschlag verkraften: Raúl Asencio hat sich verletzt. Der Klub teilte am Donnerstag mit, dass sich der Spanier „eine Muskelverletzung im Rectus femoris des rechten Beins“ zugezogen habe. Weitere Entwicklungen müssten zunächst abgewartet werden.

Asencio stand am vergangenen Dienstag beim Test gegen Leganés in der Startelf und spielte die erste Halbzeit. Sportlich kommt der Zeitpunkt für Asencio ungünstig: Der Verteidiger steht bei den Blancos auf der Liste der Transferkandidaten – auch, weil mit Ibrahima Konaté ein weiterer Innenverteidiger ablösefrei nach seiner Zeit beim FC Liverpool gekommen ist.

Asencio könnte bis zu sechs Wochen ausfallen

Wie die in Madrid ansässige Sportzeitung Marca berichtet, könnte Asencio zwischen vier und sechs Wochen lang fehlen. Damit verpasst er die restliche Vorbereitung.