SID 24.07.2026 • 18:31 Uhr Spaniens Weltmeister Rodri wird sich am Montag operieren lassen. Der 30-Jährige hat nach seinen Knieproblemen jetzt mit dem Rücken zu kämpfen.

Der spanische Weltmeister-Kapitän Rodri wird am kommenden Montag am Rücken operiert. Das berichtete Enzo Maresca, Nachfolger von Pep Guardiola als Teammanager bei Rodris Klub Manchester City.

„Er braucht Urlaub und Erholung, muss sich gut erholen, und dann wird er wieder bei uns sein“, sagte der italienische Trainer bei seiner Antrittspressekonferenz am Freitag.

Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Woche Spanien zum zweiten WM-Titel geführt und wurde von der FIFA als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Nicht zuletzt aufgrund der herausragenden Leistungen bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada hatte Rodri das Interesse aus seiner Heimat von Real Madrid geweckt, wie Medien übereinstimmend berichten.

Auch Teammanager Maresca registrierte das Interesse an Rodri: „Um große Spieler ranken sich immer Spekulationen, daher mache ich mir darüber keine Sorgen“. Der 46 Jahre alte Teammanager versuchte sich derweil noch in Gelassenheit, dass sein potenzieller Schlüsselspieler im Schaufenster steht. „Weil sie Weltmeister geworden sind und er zu den besten Spielern gehört. Ich glaube, jeder Trainer würde Rodri gerne in seinem Team haben, denn er ist ein Spitzenspieler.“

Rodri hatte 2024 den Ballon d’Or gewonnen, nachdem er zuvor mit City die Champions League endlich gewinnen konnte. 2025 folgte dann eine schwierige Saison, als er lange mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen hatte. Auch in der abgelaufenen Saison fiel er mehrfach aus.