Spanien: Rayo Vallacano vor Liga-Auftakt ohne Stadion

SID 28.07.2026 • 17:05 Uhr Gut drei Wochen vor dem Saisonstart der spanischen La Liga steht Rayo Vallecano ohne Stadion da. Dem Finalisten der Conference League wurde rund drei Wochen vor dem Saisonstart die Nutzung der eigenen Arena untersagt.

Conference-League-Finalist Rayo Vallecano steht gut drei Wochen vor dem Saisonstart der spanischen La Liga ohne Stadion da. Wegen Sanierungsbedarfs des über 50 Jahre alten Estadio de Vallecas hatte die Madrider Regionalregierung dem Fußball-Erstligisten aus der Hauptstadt die Konzession entzogen. Laut spanischen Medienberichten könnten die entsprechenden Bauarbeiten Monate andauern.

Zwar sei es das Ziel, Rayo „so schnell wie möglich“ zurück in sein Stadion zu bringen. Allerdings stünden zunächst „dringende Maßnahmen“ an, um die Sicherheit für die bis 15.000 Fans zu gewährleisten, erklärte Mariano de Paco Serrano, Regionalminister für Kultur, Tourismus und Sport, zu spanischen Medien.

La Liga: Wie reagiert Rayo Vallecano?

Der Achte der abgelaufenen spanischen Meisterschaft soll in der kommenden Spielzeit planmäßig am zweiten Spieltag Deportivo Alavés am 20. August empfangen.