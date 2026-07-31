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FC Barcelona: Ter Stegen vor Abflug - Adeyemi vor Debüt

Ter Stegen kurz vor Abschied

Karim Adeyemi steht vor seinem ersten Einsatz im Trikot des FC Barcelona. Für Marc-André ter Stegen hingegen wird vorerst wohl kein weiterer Auftritt dazukommen.
Ein neues Gesicht in Katalonien. Karim Adeyemi absolvierte das erste Mannschaftstraining bei seinem neuen Verein FC Barcelona, wo er die Offensive verstärken soll.
Lars Hinzberg
Karim Adeyemi steht vor seinem ersten Einsatz im Trikot des FC Barcelona. Für Marc-André ter Stegen hingegen wird vorerst wohl kein weiterer Auftritt dazukommen.

Rollentausch beim FC Barcelona: Während Karim Adeyemi nur wenige Tage nach seinem Wechsel schon vor seinem Debüt steht, scheinen die Tage von Marc-André ter Stegen in Spanien vorerst gezählt. Die Leihe des Torhüters zu Ajax Amsterdam steht kurz vor dem Abschluss, wie unter anderem die Mundo Deportivo berichtet.

Wenn Barca am Freitagabend um 20.45 Uhr gegen den englischen Zweitligisten Birmingham City testet, gehört der Torhüter demnach schon nicht mehr zum Spieltagskader. Noch am Wochenende soll er sich von England aus auf den Weg in die Niederlande machen, um dort Medizincheck und die Vertragsunterschrift zu vollziehen. Beide Vereine standen schon seit Längerem in Verhandlungen.

Barcelona: Ter Stegen kurz vor Ajax-Leihe

Erst am Anfang seiner Barca-Karriere steht hingegen Adeyemi. Nach einigen wenigen Trainingstagen in Barcelona gehörte der 24-Jährige direkt zum Reisetross, der sich im St. Georges Park, in der Nähe von Birmingham, auf die neue Saison vorbereitet.

Zwei Startformationen für zwei Halbzeiten bereitet Flick für die Partie vor, schreibt die Mundo Deportivo. In einer davon soll auch der ehemalige Dortmunder Platz haben.

Auch unabhängig von den beiden Deutschen bietet der Kader der Katalanen einige Neuerungen. Stürmer Raphinha weilt genauso wie die spanischen Weltmeister noch im Sommerurlaub. Frenkie de Jong, Alejandro Balde und Fermín López haben derweil noch mit Verletzungen beziehungsweise deren Nachwehen zu kämpfen.

Bis zum Saisonstart am 23. August gegen Elche hofft Flick wieder auf eine volle Kapelle auf dem Rasen. Wieder an Bord ist dafür Kapitän Ronald Araújo. Der Uruguayer hatte mit einer Wadenverletzung zu kämpfen, die ihm letztlich die WM kostete.

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