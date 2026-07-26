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Heftige Waldbrände: Weltmeister-Hotel wird Notunterkunft

Weltmeister-Hotel wird Notunterkunft

Im Angesicht der heftigen Waldbrände in Spanien stellt der spanische Fußball-Verband das Teamhotel der Weltmeister als Notunterkunft zur Verfügung.
Spaniens Trainingsgelände nur unweit vom Teamhotel
Spaniens Trainingsgelände nur unweit vom Teamhotel
© AFP/SID/OSCAR DEL POZO
SID
Im Angesicht der heftigen Waldbrände in Spanien stellt der spanische Fußball-Verband das Teamhotel der Weltmeister als Notunterkunft zur Verfügung.

Zum Schutz vor den sich ausbreitenden Waldbränden rund um Madrid hat der spanische Fußball-Verband das Teamhotel seiner Weltmeister als Notunterkunft zur Verfügung gestellt.

„Die Familien werden Zimmer im Quartier der Nationalmannschaft beziehen – eine Einrichtung, die normalerweise von unseren Auswahlteams genutzt wird“, erklärte der Verband am Sonntag als Reaktion auf die Evakuierung von Teilen der Bevölkerung rund um die Hauptstadt.

In dem Trainingszentrum im nordwestlich von Madrid gelegenen Las Rozas stehen 48 Doppelzimmer zur Verfügung.

Lage um Waldbrände immer prekärer

In Spanien hatte sich die Lage um die Waldbrände über das Wochenende zugespitzt. Zwei separate Brände hatten sich am Freitag im Süden der Region Madrid zu einem Großfeuer vereinigt, wodurch mehrere Gemeinden evakuiert werden mussten.

In Madrid wurden deshalb Notunterkünfte eingerichtet. Durch Evakuierungen und Ausgangssperren sind inzwischen mehr als 115.000 Menschen von der Bränden betroffen, zudem sind bereits über 45.000 Hektar Land von Flammen eingenommen worden.

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