Heftige Waldbrände: Weltmeister-Hotel wird Notunterkunft

SID 26.07.2026 • 11:37 Uhr Im Angesicht der heftigen Waldbrände in Spanien stellt der spanische Fußball-Verband das Teamhotel der Weltmeister als Notunterkunft zur Verfügung.

Zum Schutz vor den sich ausbreitenden Waldbränden rund um Madrid hat der spanische Fußball-Verband das Teamhotel seiner Weltmeister als Notunterkunft zur Verfügung gestellt.

„Die Familien werden Zimmer im Quartier der Nationalmannschaft beziehen – eine Einrichtung, die normalerweise von unseren Auswahlteams genutzt wird“, erklärte der Verband am Sonntag als Reaktion auf die Evakuierung von Teilen der Bevölkerung rund um die Hauptstadt.

In dem Trainingszentrum im nordwestlich von Madrid gelegenen Las Rozas stehen 48 Doppelzimmer zur Verfügung.

Lage um Waldbrände immer prekärer

In Spanien hatte sich die Lage um die Waldbrände über das Wochenende zugespitzt. Zwei separate Brände hatten sich am Freitag im Süden der Region Madrid zu einem Großfeuer vereinigt, wodurch mehrere Gemeinden evakuiert werden mussten.