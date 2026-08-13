Antonio Rüdiger räumt Aubameyang ab - Real gewinnt Mega-Pokal

Real Madrid hat sich in einem Testspiel gegen Deportivo A Coruna durchgesetzt und dabei einen geradezu irrwitzig großen Pokal gewonnen, die „Teresa Herrera Trophäe“.
Rüdiger räumt Aubameyang ab
Für den einzigen Treffer der Partie sorgte Brahim Diaz nach einem blitzsauberen Konter. Torhüter Andriy Lunin hatte den Ball mit einem langen Abwurf ins Spiel gebracht, der Marokkaner konnte ungehindert über den halben Platz laufen. Der Abschluss in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war Formsache.
Für viel Beachtung sorgte in einer insgesamt zähen Partie auch eine Szene um Antonio Rüdiger, der sich in der 29. Spielminute eine Gelbe Karte einhandelte.
Rüdiger sorgt für heftiges Foul
Der deutsche Nationalspieler ließ den gegnerischen Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang auf Höhe der Mittellinie auflaufen, als dieser sich den Ball vorbeigelegt hatte. Es kam zu einem heftigen Crash. Zahlreiche Fans verurteilten das Foul Rüdigers in den Sozialen Netzwerken als zu hart und unnötig.
Nach der Partie bekam Madrid eine große Trophäe überreicht, die die Spieler nur zu zweit anheben konnten. Die „Teresa Herrera Trophäe“ wird jährlich als Teil eines Vorbereitungsturniers vergeben und soll etwa 40 Kilogramm schwer sein.