Endlich Minuten? Nur Rüdiger wartet bei Real unter Mourinho noch

SPORT1 30.08.2026 • 08:57 Uhr Vor dem dritten Spieltag ist Antonio Rüdiger der einzige gesunde Feldspieler im Real-Kader ohne Einsatz. Gegen Málaga winkt ihm aber wohl ein Startelfeinsatz.

Antonio Rüdiger wartet bei Real Madrid noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz in der neuen Liga-Saison. Vor dem dritten Spieltag ist der Innenverteidiger der einzige gesunde Feldspieler aus der ersten Mannschaft, der – abgesehen von sieben Verletzten – noch keine Minute gespielt hat.

Dass Rüdiger bislang nicht zum Zug kam, hängt auch mit Mourinhos Startelf-Politik zusammen: Der Portugiese ließ in den ersten beiden Partien jeweils dieselbe Formation auflaufen.

Im Zentrum der Abwehr setzt Mourinho auf Stabilität – Ibrahima Konaté und Dean Huijsen gehören deshalb zu dem Quintett, das in der Liga bislang auf 180 Minuten kommt. Die weiteren drei Spieler mit voller Spielzeit sind Thibaut Courtois, Federico Valverde und Kylian Mbappé.

Mit Blick auf das anstehende Spiel gegen Málaga will Mourinho nun aber offenbar rotieren und „Türen“ in der Startelf öffnen. Rüdiger ist dadurch ein Kandidat für sein Debüt in der Meisterschaft.

Rüdiger unterschrieb wohl auch wegen Mourinho

Rüdiger spielt bei Real seit Sommer 2022 eine wichtige Rolle in der Kabine und gilt als Führungsspieler. Nach einer Saison mit vielen körperlichen Problemen hatte er dem Bericht zufolge lange über eine Vertragsverlängerung nachgedacht, unterschrieb dann aber – auch weil Mourinho seine Persönlichkeit im Team schätzt.

Üblicherweise kommt Rüdiger auf mehr als 40 Pflichtspiele pro Saison, im vergangenen Jahr waren es wegen Verletzungen nur 26 – so wenige wie zuletzt 2014/15, als er beim VfB Stuttgart 22 Partien absolvierte.

Für Real wurde die Situation in der Abwehr in der vergangenen Spielzeit zusätzlich durch weitere Themen erschwert: Éder Militão war verletzt, David Alaba kam dem Bericht zufolge nicht mehr an sein früheres Niveau heran, Huijsen hatte einen deutlichen Leistungsabfall, zudem verschwand Raúl Asencio aus dem Bild.

Mit der Verpflichtung von Konaté ist die Innenverteidigung verstärkt – ein Rüdiger in Topform wäre für Mourinho entsprechend eine zusätzliche Option.