Barca-Star verurteilt Gewalt-Aktion: "Darf nicht passieren"

SPORT1 28.08.2026 • 06:29 Uhr Nach dem Vorfall in Elche stoppte Barcelona eine WM-Ehrung. Pau Cubarsí verurteilt Polizeigewalt und lobt die Teamleistung gegen Athletic.

Der FC Barcelona hat die geplante Ehrung seiner Weltmeister vorerst ausgesetzt. Beim Heimspiel gegen Athletic Bilbao wurden im Spotify Camp Nou zahlreiche Esteladas (katalanische Flaggen, Anm.) gezeigt – als Protest nach einem Vorfall in Elche, bei dem einem jungen Barça-Fan eine Estelada abgenommen wurde und es anschließend zu Polizeigewalt gekommen sein soll.

Pau Cubarsí, selbst einer der Weltmeister, stellte sich hinter die Entscheidung. „Das war eine Entscheidung des Vereins. Ich finde es gut wegen dem, was in Elche passiert ist; so etwas darf nicht wieder passieren. Es darf diesen übermäßigen Einsatz von Gewalt nicht geben“, sagte der Abwehrspieler bei TV3.

Zweite weiße Weste in zwei Spielen

Sportlich zeigte sich Cubarsí mit dem Auftritt gegen Athletic (2:0) zufrieden. „Es war ein sehr solides Spiel, mit klaren Ideen, mit dem Willen zu dominieren und einem guten Balltempo“, erklärte er. Die zweite Partie ohne Gegentor in zwei Spielen führte er auf „die tägliche Arbeit“ zurück: „Wir haben den besten Torwart der Welt, die Abwehr ist mit Selbstvertrauen unterwegs.“

Besonders hob Cubarsí Linksverteidiger Xavi Espart hervor, der zum zweiten Mal in Folge in der Startelf stand. „Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist. Wir sind im Nachwuchs zusammen groß geworden, wie auch mit Bernal und Lamine. Ihr habt es alle gesehen: Er ist spektakulär mit dem Ball, kann außen und im Mittelfeld spielen und macht es immer perfekt“, sagte Cubarsí.

Den Debütanten Rodri sieht er als Verstärkung: Er werde „uns auf ein anderes Level bringen“ und „ein Kapitän innerhalb der Mannschaft“ sein – zugleich verwies Cubarsí auf Alternativen wie Gavi und Bernal. Auch Raphinha bekam ein Sonderlob: Er sei „auf einem spektakulären Niveau, mit viel Hunger – wir haben einen sehr kompletten Kader“.