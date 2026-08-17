Barca-Vereinslegende Busquets kehrt als Co-Trainer zurück

Sergio Busquets kehrt zum spanischen Fußball-Meister FC Barcelona zurück. Wie die Katalanen am Montag mitteilten, wird die Vereinslegende Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Der Weltmeister von 2010 wird zudem parallel seine Trainerausbildung fortsetzen.

An der Seite von Coach Juliano Belletti wird es für den 38-Jährigen die erste Station nach dem Ende seiner Spielerkarriere. Busquets lief bis 2023 in 15 Spielzeiten 722 Mal für Barcelona auf. Das sind hinter Lionel Messi und Xavi die drittmeisten Einsätze in der Vereinshistorie. Nach seiner Zeit in Spanien wechselte er in die Major League Soccer (MLS) zu Inter Miami.