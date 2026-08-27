Barca-Sieg gegen Terzic: Adeyemi überzeugt, Neuzugang debütiert

SID 27.08.2026 • 23:05 Uhr Der FC Barcelona feiert eine gelungene Heimpremiere - Edin Terzic muss sich mit Athletic Bilbao geschlagen geben. Ein Starneuzugang debütiert, Karim Adeyemi überzeugt erneut.

Zwei Spiele, zwei Siege: Der FC Barcelona hat auf seinen torreichen Auftakt in La Liga den nächsten hochverdienten Sieg folgen lassen. Das Team von Trainer Hansi Flick gewann 2:0 (1:0) gegen Athletic Bilbao – und begrüßte dabei unter lautem Applaus auch seinen neuen Mittelfeld-Taktgeber Rodri.

Der Ballon-d’Or-Gewinner von 2024 wurde in der 63. Minute eingewechselt und betrat unter begeistertem Jubel der Fans den Platz. Vor rund einer Woche war er für etwa 76 Millionen Euro von Manchester City gekommen.

Nachdem der spanische Meister seine Saison am Wochenende mit einem 5:0 (2:0) beim FC Elche eröffnet hatte, besorgte am Donnerstag der brasilianische Angreifer Raphinha die Führung (37.), Fermin Lopez sorgte für die Entscheidung (82.).

Adeyemi nach Einwechslung an Treffer beteiligt

Gegen das Team des deutschen Trainers Edin Terzic hatten die dominanten Katalanen bei ihrer Heimpremiere zuvor bereits mehrere Großchancen vergeben, ein Treffer von Weltmeister Pedri zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht (29.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Barcelona am Drücker. Lamine Yamal traf nur die Latte (54.). Karim Adeyemi, der gegen Elche mit einem Treffer einen Traumeinstand gezeigt hatte, wurde erst in der 80. Minute eingewechselt. Keine zwei Minuten später war er mit einer scharfen Hereingabe am 2:0 beteiligt. Nach einer missglückten Abwehraktion staubte Lopez in der Mitte ab.