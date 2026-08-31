Besser als Messi, Haaland, Mbappé: Yamal per Traumtor zum Rekord

SPORT1 31.08.2026 • 23:34 Uhr Der spanische Meister holt gegen Vallecano den dritten Saisonsieg, Adeyemi wird eingewechselt und legt einen Treffer auf, Yamal glänzt.

Dritter Sieg im dritten Spiel für den FC Barcelona und Hansi Flick: Die Katalanen um den deutschen Coach haben in der spanischen La Liga ihre weiße Weste behalten. Im Rahmen des 3. Spieltages besiegte Barca am Montagabend Rayo Vallecano 5:2 (2:1), der in der Schlussphase eingewechselte deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi gab die Vorlage zum finalen Treffer.

Sergio Camello (12.) hatte den Außenseiter zunächst in Führung gebracht, doch Raphinha (19., 71.), Lamine Yamal (21., 90.) und ein Eigentor durch Florian Lejeune (51.) sorgten für den Heimsieg. Der zweite Treffer durch Camello (59.) war für Vallecano letztlich zu wenig.

Damit liegt Barca in der Tabelle auf Platz eins und nach Punkten gleichauf mit dem ewigen Rivalen Real Madrid, der am Sonntag den FC Malaga 4:0 besiegt hatte.

Yamal sorgt für neue Bestmarke

Besonders sehenswert war einmal mehr ein Treffer von Yamal, der den Ball bei seinem ersten Torerfolg ins Kreuzeck jagte. Mit dem Traumtor stellte er zudem noch eine besondere Bestmarke auf: Kein Spieler war bei seinem 50. Tor für Barca jünger. Selbst Superstar Lionel Messi gelang dies erst mit 21 Jahren. Yamal ist erst seit Mitte Juli 19 Jahre alt.

Und in Europas Top-Fünf-Ligen ist Yamal ebenfalls einsame Klasse, hier übertrumpfte er Erling Haaland und Kylian Mbappé.

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Adeyemi saß zunächst auf der Bank bei Barca, das früh einen Schock und den ersten Gegentreffer der Saison verdauen musste. Doch der amtierende Meister kam per Doppelschlag rasch zurück: Erst traf Raphinha nach einer Kombination durchs Zentrum, dann schoss Yamal den Ball traumhaft in den rechten Winkel.

Die hochverdiente Führung baute die Blaugrana kurz nach Wiederanpfiff aus: Lejeune bugsierte eine Hereingabe von Anthony Gordon ins eigene Tor. Die Gäste hielten die Partie spannend, weil erneut Camello traf, diesmal per Kopf nach einer Ecke. Die Nerven von Barcelona beruhigte wiederum Raphinha mit seinem bereits fünften Saisontor. In der Schlussphase half der in der 77. Minute eingewechselte Adeyemi mit, den Sieg abzusichern – und legte Yamal dessen zweiten Treffer auf.