Erstaunliche Atlético-Wende bei Álvarez!

SPORT1 21.08.2026 • 06:37 Uhr Atlético öffnet die Tür für einen Verkauf von Julián Álvarez - aber nur Richtung Arsenal. Der Argentinier blockt und drängt weiter zum FC Barcelona.

Atlético Madrid hat im Fall Julián Álvarez seine Haltung offenbar geändert. Wie die Mundo Deportivo berichtet, sind die Rojiblancos nun grundsätzlich bereit, über einen Abgang des argentinischen Stürmers zu verhandeln – allerdings unter einer klaren Bedingung: Álvarez geht nicht zum FC Barcelona.

Demnach würde Atlético Gespräche nur mit dem FC Arsenal führen, der weiter an Álvarez interessiert sein soll. Der Angreifer ist dazu jedoch nicht bereit. Er habe dem Bericht zufolge bereits eine entsprechende Offerte erhalten, sage aber „nein“ – und wolle weiterhin nach Barcelona wechseln.

Die Situation um den Spieler wird in Madrid mittlerweile offenbar als „unhaltbar“ beschrieben. Atlético habe verstanden, dass der Spieler weg will, halte aber am Veto gegen Barça fest. In Barcelona bleibt Álvarez laut dem Bericht die Priorität.

Barca braucht einen „Neuner“ – Atlético sucht Ersatz

Barcelona will demnach vor dem Ende der Transferperiode noch einen „Neuner“ verpflichten. Gelingt das nicht, könnte der Klub bis zum Winter-Transferfenster warten und den Poker fortsetzen.

Atlético wiederum würde seinen Star zwar abgeben, steht aber unter Zeitdruck, einen Ersatz zu finden. Arsenal könnte dieses Problem nach Darstellung des Berichts lösen, weil der Klub die Option Viktor Gyökeres auf dem Zettel habe.

Gyökeres soll sich mehreren Klubs angeboten haben – darunter auch Barcelona. Diego Simeone würde einen solchen Ersatz demnach akzeptieren. Álvarez selbst habe England – er spielte einst für Manchester City – allerdings hinter sich gelassen und wolle nicht zurück, weshalb er das Arsenal-Szenario ablehne.

Der 26-jährige Álvarez steht noch bis 2030 in Madrid unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf 120 Millionen Euro taxiert – im Fall eines Wechsels käme es zu einem Mega-Deal.