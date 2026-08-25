Flicks klare Hinweise an Barca-Profi

SPORT1 25.08.2026 • 12:11 Uhr Steht Alejandro Balde beim FC Barcelona vor dem Aus? Trainer Flick liefert mehrere öffentliche Hinweise.

Beim FC Barcelona sorgt Alejandro Balde für Diskussionen – auch weil Trainer Hansi Flick sich in kurzer Zeit mehrfach öffentlich zum Linksverteidiger geäußert hat.

Am Samstag hat Flick auf einer Pressekonferenz „für alle überraschend“ die Tür für einen Abgang von Jules Koundé und Balde geöffnet. Der Coach erklärte, er habe mit beiden „klar“ gesprochen – und ergänzte: „Wir müssen den Schluss des Transferfensters abwarten.“

Am Sonntagmorgen fehlte Balde anschließend im Kader gegen Elche. Als Außenverteidiger standen Joao Cancelo und Pesquer im Aufgebot, letztlich spielte Xavi Espart auf der Position und konnte dabei überzeugen.

Flick äußert sich mehrfach zu Balde

Noch vor dem Spiel sagte Flick am Mikrofon von Movistar: „Ich habe heute Morgen mit Balde gesprochen und ihm gesagt, dass ich denke, dass er nicht bei 100 Prozent ist, dass er seine Gedanken ordnen soll – dann reden wir weiter.“

Nach dem 5:0-Sieg legte der deutsche Coach dann nach: „Ich fordere nicht, dass er Barça verlässt. Ich habe das Gefühl, dass er nicht ganz fokussiert ist. Er hat mir gesagt, dass er einverstanden ist.“

Dazu kommt: Bereits zuvor soll sich Berater Jorge Mendes am Donnerstag mit Sportdirektor Deco getroffen haben, unter anderem um über die Zukunft von Balde zu sprechen.

In England wird der Linksverteidiger bereits mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. Im Raum soll eine Ablösesumme von bis zu 40 Millionen Euro stehen.