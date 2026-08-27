Barca verpflichtet kroatischen Nationaltorhüter - doch bleibt er auch?

SPORT1 27.08.2026 • 12:28 Uhr Der FC Barcelona stellt Dominik Livakovic offiziell vor. Der Torwart unterschreibt bis 2030 - doch seine nähere Zukunft ist dennoch ungewiss.

Der FC Barcelona hat Dominik Livakovic offiziell als Neuzugang präsentiert. Der 31 Jahre alte Torhüter unterschrieb einen Vertrag über vier Spielzeiten bis 2030.

Für den Transfer zahlt der Klub insgesamt vier Millionen Euro: zwei Millionen Euro fix sowie bis zu zwei Millionen Euro als variable Zahlungen. Die Verkündung war ursprünglich für Mittwoch geplant, verzögerte sich aber, weil der FC Barcelona noch letzte Dokumente von Fenerbahce benötigte.

Livakovic war am Dienstag in Barcelona angekommen und absolvierte am Mittwoch die medizinische Untersuchung. Danach feierte er seinen Wechsel bei einem Essen im Restaurant Botafumeiro mit Präsident Joan Laporta und Vizepräsident Rafa Yuste, zudem war sein Berater Andy Bara dabei. Im Anschluss folgte die Vertragsunterschrift.

Der 79-malige kroatische Nationalspieler hatte seine größten Momente bei der WM 2022, als Kroatien vor allem auch dank seiner Paraden den dritten Platz erreichte. Sowohl im Achtelfinale gegen Japan als auch im Viertelfinale gegen Brasilien war er im Elfmeterschießen entscheidend für die Erfolge.

Flick lässt Zukunft offen

Trainer Hansi Flick äußerte sich vor dem Duell mit dem Athletic Club zu Livakovics Verpflichtung und ließ offen, wie es mit dem Kroaten weitergeht.

„Es ist gut, für die nächsten Jahre einen erfahrenen Torwart zu haben“, sagte der Deutsche. Zugleich betonte Flick, dass er mit den Auftritten von Wojciech Szczesny als Ersatzkeeper zufrieden sei, der bei den Katalanen sein letztes Vertragsjahr absolviert.

Offen ist damit auch, ob Livakovic als Backup von Joan Garcia im Kader bleibt oder verliehen wird. Als mögliches Leihziel wird Dinamo Zagreb genannt.