FC Barcelona: Zuschauerrolle für Adeyemi gegen Bilbao

SPORT1 27.08.2026 • 20:42 Uhr Hansi Flick nimmt drei Änderungen vor bei Barca. Es trifft auch Karim Adeyemi.

Hansi Flick hat die Startelf des FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Athletic Bilbao (ab 21 Uhr im LIVETICKER) im Vergleich zum Auftritt in Elche auf drei Positionen verändert. Pau Cubarsí kehrt in die Innenverteidigung zurück, Pedri beginnt im Mittelfeld – und Neuzugang Anthony Gordon steht von Beginn an auf dem Platz. Dafür muss Karim Adeyemi trotz seines gelungenen Debüts in Elche auf die Bank.

Einen Platz neben dem deutschen Neuzugang wird auch Rodri einnehmen. Der spanische WM-Held ist erstmals im Kader und dürfte seinen Einstand feiern.

FC Barcelona: Flick hat Rodri als Joker

In der Defensive nimmt Flick lediglich einen Tausch vor: Christensen muss weichen, dafür rückt Cubarsí in die Zentrale. Eric Garcia bleibt als Rechtsverteidiger eingeplant, während Xavi Espart erneut auf der linken Seite aushilft – eine Position, die nicht seine Stammrolle ist. Gerard Martín ist weiterhin als linker Innenverteidiger vorgesehen.

Auf der Sechs vertraut Flick erneut auf Marc Bernal, neben ihm läuft dieses Mal Pedri auf. Rodri wartet zunächst auf seinen Einsatz.

Vorne bleiben Lamine Yamal rechts und Fermín in der offensiven Zentrale gesetzt, Olmo ist wieder nur Ersatz. Die einzige offene Frage betrifft Gordons genaue Position: Raphinha spielte in Elche als Mittelstürmer, möglich ist aber auch ein Wechsel zurück auf die linke Seite – dann könnte Gordon im Zentrum beginnen.