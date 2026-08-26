Flick gibt Verletzungsupdate bei Gavi - und kündigt großes Debüt an

SPORT1 26.08.2026 • 14:44 Uhr Hansi Flick verrät, wie lange Pechvogel Gavi dem FC Barcelona fehlen wird. Zugleich kündigt der Trainer ein großes Debüt an.

Hansi Flick hat vor dem Heimspiel des FC Barcelona gegen Athletic am Donnerstag (21.30 Uhr im LIVETICKER) den ersten Einsatz von Rodrigo Hernández angekündigt und zugleich ein Verletzungsupdate zu Sorgenkind Gavi gegeben.

FC Barcelona: So plant Flick mit Rodri

Neuzugang Rodri, der seit Montag wieder mit der Mannschaft trainiert, soll nach Worten des Trainers im Spotify Camp Nou spielen: „Ja, er kann spielen. Wir haben vorgesehen, dass er spielt.“

In der Pressekonferenz sprach Flick auch über mögliche Konstellationen im Mittelfeld. Dabei verwies der Deutsche neben Pedri ausdrücklich auch auf Marc Bernal. Rodri habe „mehr Erfahrung und ist ein totaler Leader“. Mit Pedri könne Barça „das Spiel und den Ball kontrollieren“. Als Beispiel nannte Flick die Partie in Elche: Dort habe sein Team viele Bälle schnell verloren, „und als Pedri reinkam, änderte sich das Spiel“.

Flick betonte, Rodri gehöre „zu den Besten“ und er freue sich darauf, ihn gemeinsam mit Pedri zu sehen: „Ich möchte sie zusammen beim Barça spielen sehen. Sie werden auf einem Top-Level sein.“

So lange fällt Gavi aus

Nicht zur Verfügung steht dagegen Gavi. Nach der Prellung am rechten Knie aus dem Spiel in Elche werde er weder gegen Athletic noch am Montag im Heimspiel gegen Rayo Vallecano eingesetzt.

„Er ist okay, es geht ihm viel besser als direkt nach dem Spiel. Die Bilder zeigen eine Situation, die nicht schlimm ist. Wir müssen eine Woche warten, bis er zurückkommt“, sagte Flick.