Barca bestätigt Abgang von BVB-Flirt Fort

SPORT1 29.08.2026 • 23:17 Uhr Héctor Fort verlässt den FC Barcelona und schließt sich Real Sociedad an. Auch der BVB war an dem Verteidiger interessiert.

Héctor Fort verlässt den FC Barcelona und wechselt zu Real Sociedad. Der Klub aus San Sebastián hat nach Angaben der Katalanen 8,5 Millionen Euro für den 20 Jahre alten Außenverteidiger bezahlt. Barcelona bestätigte den Transfer am Samstag per Klubmitteilung.

Auch der BVB war an Fort interessiert, doch den Dortmundern wurde in den vergangenen Tagen eine Absage erteilt.

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Profidebüt im Jahr 2024

Fort war seit 2013 Teil von Barça. Damals kam er im Alter von sieben Jahren von der Penya Blaugrana Anguera in die Prebenjamín-Mannschaft. In der Saison 2022/23 machte er im Nachwuchs auf sich aufmerksam und wurde von Xavi Hernández, damals Trainer der Profis, für die Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/24 zum ersten Team geholt.

Sein Pflichtspieldebüt im Erwachsenenbereich feierte Fort am 28. August 2023 für Barça Atlètic beim 0:1 gegen die SD Logroñés. Am 13. Dezember folgte der Einstand bei den Profis in der Champions League: Beim 2:3 beim Royal Antwerp stand er als Rechtsverteidiger in der Startelf. Sein Liga-Debüt gab Fort am 27. Januar 2024 gegen den Villarreal CF, diesmal als Linksverteidiger, ehe er zur Pause durch João Cancelo ersetzt wurde (3:5).

Flick hat keine Verwendung für Fort

Unter Hansi Flick kam Fort in der Saison 2024/25 auf 17 Einsätze, fünf davon von Beginn an. In der folgenden Spielzeit wurde er angesichts der Konkurrenz mit Jules Koundé und Eric García in den letzten Tagen des Transferfensters an den Elche CF verliehen. Dort setzte Trainer Eder Sarabia auf ihn, ehe eine Schulterverletzung im Dezember – kurz nach seinem ersten Tor für Elche gegen Rayo Vallecano (12. Minute) – ihn bis April ausbremste.

In diesem Sommer absolvierte Fort wieder Teile der Vorbereitung bei Barça und kam in Testspielen zum Einsatz, ein Pflichtspiel in der aktuellen Saison bestritt er jedoch nicht mehr. Nun beginnt für ihn bei Real Sociedad von Trainer Pellegrino Matarazzo ein neues Kapitel in Donostia.