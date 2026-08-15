Kapitän geht von Bord - eine Woche vor Saisonstart

SID 15.08.2026 • 10:14 Uhr Nach fünf Spielzeiten bei Tottenham und dem Gewinn der Europa League zieht es Kapitän Cristian Romero zu Atlético Madrid.

Eine Woche vor dem Saisonstart in der englischen Premier League muss Tottenham Hotspur den Abgang seines langjährigen Kapitäns Cristian Romero verkraften. Der argentinische Nationalspieler verlässt den Klub aus London nach fünf Spielzeiten und schließt sich Atlético Madrid an. Das gaben beide Klubs am Samstag bekannt.

Bei Atlético, das vom Argentinier Diego Simeone trainiert wird, erhält der 28-Jährige Innenverteidiger einen Fünfjahresvertrag.

Tottenham: Romero wechselt zu Atlético

Tottenham würdigte Romero in einer Vereinsmitteilung als „Schlüsselspieler“ beim Gewinn der Europa League 2025, mit dem eine 17 Jahre währende Durststrecke ohne Titel beendet wurde. „Als ich hierher kam, hatte ich ein klares Ziel vor Augen: meinen Namen in die Geschichte dieses Vereins einzuschreiben“, schrieb Romero zu seinem Abschied.

Nach seinem Wechsel von Atalanta Bergamo im Jahr 2021 kam Romero bei den Spurs auf 123 Spiele in der Premier League. Mit Argentinien gewann er als Stammspieler 2022 den WM-Pokal. Bei der zurückliegenden Endrunde war es dann die Vize-Weltmeisterschaft, zu der er ein Tor beisteuerte.