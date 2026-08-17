Legende kehrt als Trainer zurück zu Barca

SPORT1 17.08.2026 • 13:54 Uhr Sergio Busquets startet seine Trainerlaufbahn und arbeitet ab sofort wieder bei Barca.

Sergio Busquets hat weniger als ein Jahr nach seinem Karriereende den nächsten Schritt gemacht: Die Barca-Legende ist am Montag in den Trainerstab bei Barca Atlètic eingestiegen.

Der frühere Mittelfeld-Stratege absolviert derzeit den Trainerlehrgang und soll parallel an der Seite von Chefcoach Juliano Belletti bei der Profi-Reserve in der 4. Liga arbeiten.

Für Busquets ist es die Rückkehr in vertraute Umgebung – drei Jahre nach seinem Abschied aus Barcelona. Im Trikot der Katalanen bestritt der Abräumer 15 Spielzeiten, ehe er seine Laufbahn mit zwei weiteren Saisons bei Inter Miami ausklingen ließ. Dort spielte er unter anderem mit Lionel Messi, Luis Suárez und Jordi Alba.

Busquets kehrt zu Barca zurück

Auch sportlich ist die zweite Mannschaft bereits in den Rhythmus gekommen. Am vergangenen Wochenende gewann Barça Atlètic den ersten Test gegen L’Hospitalet mit 2:0.

Die Treffer gegen L’Hospitalet erzielten Shane Kluivert und Neuzugang Ignasi Quer. Das nächste Vorbereitungsspiel steht am Mittwoch an: Dann trifft das Team im Estadi Johan Cruyff unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf CE Europa.