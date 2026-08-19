Legende warnt Barca wegen José Mourinho

SPORT1 19.08.2026 • 12:13 Uhr Carles Puyol sieht Real Madrid durch José Mourinho gestärkt. Der Weltmeister von 2010 lobt außerdem Barca-Coach Hansi Flick und Rodri.

Carles Puyol hat vor der Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid gewarnt. Der ehemalige Kapitän des FC Barcelona erklärte, die „Königlichen” könnten mit dem Portugiesen „mehr Stärke” entwickeln, glaubt aber zugleich an die Titelchancen der Katalanen.

In einer von ESPN organisierten Videokonferenz mit internationalen Medien, darunter die Nachrichtenagentur EFE, sagte Puyol über Mourinho: „Wir sprechen über einen großartigen Trainer.“ Er kenne ihn noch aus der gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona: „Ich habe ihn kennengelernt, als ich noch in der Jugend war und zur ersten Mannschaft hochkam. Da haben wir schon gesehen, dass er viel von Fußball versteht.“

Puyol erinnerte zudem an die Ära der großen Duelle: „In diesen Jahren waren es nicht nur Guardiola und Mourinho, Messi und Cristiano, sondern auch zwei großartige Teams. Wir werden sehen, wie es für ihn läuft.“ Der Weltmeister von 2010 betonte: „Ich denke weiterhin, dass Barcelona eine sehr gute Mannschaft hat und eine gute Saison spielen kann. Mit Mourinho können sie stärker sein.“

Puyol sieht Rodri als „sehr gute Nachricht“

Bei Barcelona hob Puyol wiederum die Arbeit von Trainer Hansi Flick hervor – insbesondere die starke Abwehr. „Ich mag es sehr, mit einer hochstehenden Defensive zu spielen. Das erfordert nicht nur das Engagement der Verteidiger, denn wenn kein Druck auf den Ball ausgeübt wird, können sie einem sehr viele Probleme bereiten“, erklärte der frühere Innenverteidiger.

Auch den Transfer von Rodri bewertete Puyol euphorisch. „Rodri ist eine sehr gute Nachricht für Barcelona. Wir sprechen über einen der besten Mittelfeldspieler der Welt“, sagte er und ergänzte mit Blick auf dessen Profil, er gebe Teams „viel Balance“ und passe „perfekt“ zum Barça-Stil.

„Ich hatte das Vergnügen, ihn live bei der Weltmeisterschaft zu sehen, Ich mag ihn sehr“, schwärmte Puyol weiter: „Er hat es bei Spanien und bei City bei Guardiola gezeigt. Er wird uns sehr helfen, er ist eine Schlüsselposition und jetzt wird Barcelonas Mittelfeld noch stärker sein“

