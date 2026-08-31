Messi-Aus betrübt Hansi Flick: Barca-Coach ist traurig

SPORT1 31.08.2026 • 22:02 Uhr Hansi Flick würdigt Lionel Messi nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus dem internationalen Fußball bekanntgegeben. Hansi Flick äußerte sich am Sonntag als Trainer des FC Barcelona zum Abschied der argentinischen Ikone: „Die Zeit vergeht“, sagte der 61-Jährige und ergänzte: „Er ist der beste Spieler der Welt. Es ist unglaublich.“

Flick verwies dabei besonders auf Messis Auftritt bei der WM. „Ich habe seine Weltmeisterschaft sehr genossen, er hat das großartig gemacht, fantastisch. Auf der einen Seite bin ich traurig, aber am Ende ist das Leben so. Er hatte eine fantastische Karriere – er ist der Beste und hat das bei der WM gezeigt“, erklärte Flick.

Defensive wird umgebaut

Vor dem Spiel gegen Rayo Vallecano nahm Flick zwei Änderungen in der Abwehr vor. Jules Koundé verteidigte rechts und ersetzte damit Eric García. Im Abwehrzentrum wurde Andreas Christensen an der Seite von Pau Cubarsí eingesetzt.

Zudem setzte Flick links erneut auf Xavi Espart, während João Cancelo und Alejandro Balde zunächst auf der Bank Platz nahmen. Der Barça-Coach betonte die Bedeutung des Kollektivs: „Wir müssen als Team verteidigen. Letztes Jahr ist uns das schwergefallen. Wenn wir nicht engagiert sind, ist es sehr schwierig, Spiele zu gewinnen und nichts zuzulassen.“ Zugleich zeigte er sich zufrieden: „Ich bin sehr glücklich über unsere Defensivleistung in den ersten beiden Spielen.“