Real Madrid: Mourinho erklärt Tchouaménis Fehlen

SPORT1 25.08.2026 • 12:26 Uhr Aurélien Tchouaméni trainierte vor dem Heimauftakt gegen Real Sociedad nicht mit. Trainer José Mourinho erklärt die Situation.

Aurélien Tchouaméni sorgt bei Real Madrid weiterhin für Fragezeichen. Der Franzose nahm am Donnerstag nicht am Training vor dem Ligaspiel gegen Real Sociedad (Freitag, 21 Uhr im LIVETICKER) teil und wird damit für das Spiel im Santiago Bernabéu ausfallen – es ist der erste Auftritt der „Königlichen“ in dieser Saison im eigenen Stadion.

Tchouaméni hatte laut der Marca in der vergangenen Woche muskuläre Beschwerden überwunden und konnte vor dem Ligaauftakt gegen Espanyol (2:1) wieder mit der Mannschaft trainieren. Trainer José Mourinho hielt ihn jedoch offenbar noch nicht für einsatzbereit, der Mittelfeldspieler blieb in Madrid.

Zwar soll Tchouaméni am Vortag wieder mit der Gruppe gearbeitet haben, sein Fehlen am aktuellen Training wird nun als Hinweis gewertet, dass er noch nicht bereit ist.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte Mourinho nun diese Befürchtungen. Der Franzose habe nach dem WM-Einsatz „sehr gelitten“, die Urlaubszeit habe nicht gereicht. Der Spieler habe es versucht, aber der Klub habe entschieden, „dass er die Saison nicht im Leiden beginnen kann“.

Weitere Ausfälle bei Real Madrid

Neben Tchouaméni sollen auch Endrick, Éder Militao, Ferland Mendy, Thiago, Rodrygo und Asencio weiterhin an ihren Reha-Programmen arbeiten. Für das nächste Ligaspiel werden sie laut der Zeitung ebenfalls nicht erwartet.