Champions-League-Rekordsieger Real Madrid hat den Wechselgerüchten um seinen Starspieler Vinicius Jr. ein Ende gesetzt und einen seiner wichtigsten Leistungsträger langfristig an sich gebunden. Wie die Königlichen am Donnerstagabend mitteilten, unterschrieb der 26-jährige Brasilianer einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2032. Zuletzt war Vinicius Jr. mit dem englischen Meister FC Arsenal in Verbindung gebracht worden.
Real Madrid verlängert mit Vinicius Jr. bis 2032
Real Madrid setzt weiter auf seinen brasilianischen Offensivstar.
Vinicius Jr. bleibt ein Königlicher
© AFP/SID/OSCAR DEL POZO
Vinicius Jr. war im Sommer 2018 im Alter von 18 Jahren nach Madrid gewechselt und entwickelte sich zu einem der prägenden Spieler der jüngsten Epoche des Klubs. In bislang 375 Pflichtspielen erzielte er 128 Tore und gewann 14 Titel, darunter zweimal die Champions League sowie dreimal die spanische Meisterschaft.
Real schaffte mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Vinicius Jr. innerhalb weniger Stunden Klarheit bei zwei Schlüsselpersonalien des Transfersommers. Erst am Nachmittag hatte der spanische Rekordmeister die Verpflichtung von Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig verkündet. Laut Medienberichten zahlt Real 125 Millionen Euro als feste Ablöse an RB, mit Boni könnte sich die Summe auf 140 Millionen Euro erhöhen.