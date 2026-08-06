Real Madrid verlängert mit Vinicius Jr. bis 2032

SID 06.08.2026 • 20:26 Uhr Real Madrid setzt weiter auf seinen brasilianischen Offensivstar.

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid hat den Wechselgerüchten um seinen Starspieler Vinicius Jr. ein Ende gesetzt und einen seiner wichtigsten Leistungsträger langfristig an sich gebunden. Wie die Königlichen am Donnerstagabend mitteilten, unterschrieb der 26-jährige Brasilianer einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2032. Zuletzt war Vinicius Jr. mit dem englischen Meister FC Arsenal in Verbindung gebracht worden.

Vinicius Jr. war im Sommer 2018 im Alter von 18 Jahren nach Madrid gewechselt und entwickelte sich zu einem der prägenden Spieler der jüngsten Epoche des Klubs. In bislang 375 Pflichtspielen erzielte er 128 Tore und gewann 14 Titel, darunter zweimal die Champions League sowie dreimal die spanische Meisterschaft.