Rührendes Geständnis von neuem Real-Star

Ibrahima Konaté spricht bereits in höchsten Tönen von Real Madrid. Nach dem Willkommensakt mit Präsident Florentino Pérez und der inszenierten Vertragsunterschrift stand der Innenverteidiger den Vereinsmedien Rede und Antwort.
Rührendes Geständnis von Real-Star
„Es ist ein ganz besonderer Moment für mich, weil das Madrid-Trikot das erste war, das ich hatte. Mein älterer Bruder hat es mir geschenkt. Seit ich ein Junge war, habe ich davon geträumt, für dieses unglaubliche Team zu spielen. Und jetzt erfülle ich mir diesen Traum“, sagte Konaté in den Klubkanälen – auf Englisch und in „perfektem Spanisch“.
Der frühere Liverpool-Profi macht keinen Hehl aus seinem Anspruch – und der Wucht, die das weiße Trikot mit sich bringt. „Ich weiß, dass dieser Klub immer die höchsten Ambitionen hat. Jeder, der zu Real Madrid kommt, weiß das. Ich bin bereit, alles für dieses Wappen zu geben, auf und neben dem Platz. Ich verspreche, alles zu geben“, betonte der Franzose.
Auch das größte Ziel formuliert Konaté deutlich: den Henkelpott. „Ich habe nur ein Finale gespielt, das von Paris 2022, und das hat Real Madrid gewonnen. Noch eins mehr. Jetzt will ich meine eigene Geschichte in diesem Klub schreiben, viele Titel gewinnen und dazu beitragen, dass das Team weiter siegt. Hala Madrid!“, erklärte er in den Vereinsmedien.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.